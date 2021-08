Premier League: Wolves-Star Raúl Jiménez feiert Comeback nach Schädelbruch

Raúl Jiménez feiert nach seinem Schädelbruch sein Comeback in der Premier League. Dass er überlebt habe, sei für den Wolves-Star “ein Wunder”.

Raúl Jiménez’ Erinnerungen an den 29. November 2020 enden irgendwann am frühen Abend.

“Ich weiß noch, wie wir im Stadion ankamen”, berichtete Jiménez nun fast neun Monate später im Gespräch mit englischen Pressevertretern. “Ich habe meine Sachen in der Umkleidekabine gelassen und bin mit meinen Teamkollegen rausgegangen, um mir den Platz anzuschauen. Dann kehrten wir zurück in die Kabine. Und dann: Lichter aus!”

An mehr könne er sich nicht erinnern. Die Erinnerung setzt erst wieder ein, als er im Krankenhaus wieder aufwachte. “Ein paar Dinge”, habe er vor Augen, “aber nichts wirklich Klares.”

Jiménez erleidet Schädelbruch bei Zusammenprall mit Luiz

Rückblick: Im Emirates Stadium läuft an jenem Novemberabend die Anfangsphase der Partie zwischen dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers. Bei einer Ecke der Gunners steigt Wolves-Stürmer Jiménez im eigenen Sechzehner zu einem klärenden Kopfball hoch, doch der aufgerückte Arsenal-Verteidiger David Luiz rauscht ebenfalls heran. Beide prallen heftig mit den Köpfen aneinander .

Jiménez schaut sich Videos seiner Verletzung an

“Ich habe die Physiotherapeuten gebeten, mir Videos von verschiedenen Seiten des Spielfelds zu schicken”, erzählte Jiménez nun. “Ich wollte sehen, was passiert ist. Für mich war es, als wäre es nie passiert, weil ich mich nicht erinnern kann.”

Doch die große Narbe an der rechten Seite seines Kopfes wird ihn immer daran erinnern.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte einen Schädelbruch . Noch in der Nacht wurde Jiménez operiert. Als er wieder wach wurde, teilten ihm die Ärzte mit, er könne von Glück sagen, dass er überlebt habe.

“Es ist ein Wunder für mich”

Am Samstag feierte der 30-jährige Mexikaner beim Premier-League-Auftakt seiner Wolves bei Leicester City sein Comeback in einem Pflichtspiel. “Ich habe fast neun Monate auf diesen Moment gewartet, wieder mitzuspielen und ich bin zurück”, twitterte Jiménez nach seinem 90-minütigen Einsatz. Einzig das Ergebnis von 0:1 hinterlasse einen bitteren Beigeschmack. ( Spielplan und Ergebnisse der Premier League )

Sogar Gegenspieler wie James Madison und Caglar Söyüncü gratulierten ihm zu seinem Comeback. Gespielt hat der 85-malige mexikanische Nationalspieler mit einem Spezialhelm, der in den vergangenen Monaten immer wieder angepasst wurde. Tipps bekam er dabei vom früheren Chelsea-Torhüter Petr Cech, der 2006 ebenfalls eine schwere Kopfverletzung erlitt und seither mit einem Helm spielte.

Cech hilft Jiménez: “War da, wenn ich ihn brauchte”

Jiménez berichtete von einem Treffen mit Cech am Rande eines Auswärtsspiels in London, bei dem der ehemalige Keeper einen seiner Helme mitbrachte, um mit den Ärzten abzuklären, ob so etwas auch Jiménez helfen könnte.