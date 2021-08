AS Monaco: Kovac verleiht Lecomte an Atlético Madrid - Weg für Nübel frei?

Der AS Monaco verleiht Keeper Benjamin Lecomte an Atlético Madrid. Für Alexander Nübel sind das gute Nachrichten.

Wie der AS Monaco bekannt gab, verlässt Torwart Benjamin Lecomte den Verein. Der 30-Jährige wird für ein Jahr an Atlético Madrid ausgeliehen. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker )

Das könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass Trainer Niko Kovac mittelfristig auf Nübel setzt. Lecomte war in den vergangenen beiden Jahren Stammkeeper der Monegassen.

Nübel-Konkurrent verpasst Vorbereitung

In der aktuellen Spielzeit kam er allerdings zu keinem Einsatz, fehlte in der Vorbereitung verletzt.

Nübel stand dagegen in vier der fünf Pflichtspiele zwischen den Pfosten, wirkte dabei aber nicht immer souverän. Beim 3:1-Sieg gegen Sparta Prag unterliefen ihm zwei Abspielfehler, einer mündete in einem Gegentor. Nur beim 0:1 im Champions-League-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schachtjor Donezk hütete der 21-Jährige Radoslaw Majecki das Tor.