Paralympics: Schwimmerin Denise Grahl muss Teilnahme absagen

Grahl hat ihre Teilnahme an den Paralympics abgesagt © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Schwimmerin Denise Grahl hat ihre Teilnahme an den Paralympics in Tokio kurz vor dem Start abgesagt.

Schwimmerin Denise Grahl (28) hat ihre Teilnahme an den Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) kurz vor dem Start abgesagt.

Im Mai hatte sie bei der EM in Madeira (Portugal) mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze überzeugt. Auch bei den Spielen in Tokio, die ihre zweiten Paralympics gewesen wären, zählte die Cottbuserin zu den heißen Medaillenkandidatinnen.

Nach Grahls Absage sind in Tokio für das “Team Deutschland Paralympics” noch 133 Athletinnen und Athleten (plus drei Guides) am Start.