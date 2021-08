Romelu Lukaku bekommt Nummer 9: Hält der Chelsea-Fluch?

Zuletzt lief etwa Tammy Abraham mit der 9 auf. Über wenige Phasen, in denen er mit starken Auftritten überzeugte, kam er nicht hinaus. Insbesondere unter Thomas Tuchel stagnierte seine Karriere. Nun wagt der Engländer bei der AS Rom einen Neuanfang.

Torres, Falcao und Morata floppen

Vor Abraham gehörte die klassische Mittelstürmer-Nummer Gonzalo Higuaín, der in der Rückrunde 2019 fünf Tore in 18 Partien erzielte - ausbaufähig für einen Spieler seines Formats.

Hasselbaink und Vialli glänzen mit der Nummer 9

Auch Steve Sidwell und Innenverteidiger Khalid Boulahrouz, der in Ermangelung von Alternativen das Shirt mit der 9 überstreifen musste, floppten. Mateja Kezman und Hernan Crespo netzten zwischen 2004 und 2006 zumindest ein paar Mal, so wirklich überzeugen konnten sie jedoch auch nicht. ( Alle News und Hintergründe zur Premier League )

Bricht Lukaku den Chelsea-Fluch?

Angesichts der 115 Millionen Euro, die der Premier-League-Klub nun für die Rückholaktion an Inter Mailand überwiesen hat, wäre ein erneutes Scheitern Lukakus umso bitterer. Doch der Torjäger, der in seiner ersten Zeit in London mit der Nummer 18 spielte, hat zumindest bei Inter und im Nationalteam bewiesen, dass ihn die Nummer 9 nicht am Toreschießen hindert.