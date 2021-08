Afghanischer Jugendnationalspieler Zaki Anwari stirbt bei Flucht vor Taliban

Tausende Menschen versuchten am Montag, an Bord einer US-Militärmaschine zu gelangen © Imago

Der 19 Jahre alte Zaki Anwari starb bei dem Versuch, an Bord einer US-Militärmaschine zu gelangen. Der afghanische Sportverband bestätigte die Tragödie via Facebook.

Anwari stirbt bei Fluchtversuch

Anwari spielte in der afghanischen Jugendnationalmannschaft. Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Wie verschiedene Medien berichten, wurden Anwaris Leichtenteile im Fahrwerkschacht der Maschine gefunden.

Am Montag hatten Tausende Afghanen versucht, auf dem internationalen Flughafen “Hamid Karzai” in Kabul an Bord der Maschine vom Typ C-17 zu gelangen. Einige fielen beim Start heraus, darunter war offenbar auch Anwari.