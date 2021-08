Mary Joe Fernandez wird 50: Steffi-Graf-Rivalin mit vergessenem Makel

Mary Joe Fernández, die heute 50 wird, stand in mehreren Grand-Slam-Finals gegen Steffi Graf. Ausgerechnet auf ihrem größten Moment bei Olympia 1992 liegt jedoch ein Schatten.

Ausgerechnet auf ihrem Olympia-Coup 1992 liegt jedoch ein Schatten, der erst Jahre später herauskam und heute wieder eher vergessen ist: Wegen eines vertuschten Positivtests auf ein illegales Dopingmittel hätte sie anscheinend gar nicht in Barcelona antreten dürfen.

Mary Joe Fernandez wurde vor Olympia 1992 positiv getestet

Fernández’ Name fand sich auf einer Liste, die der ehemalige Chefkontrolleur Dr. Wade Exum 2003 dem Magazin Sports Illustrated im Zuge eines Rechtsstreits zuspielte: Es enthielt die Namen von über 100 Athleten, die zwischen 1988 und 2000 im Vorfeld von Olympia positiv getestet worden wären, aber trotzdem die Freigabe für die Spiele erhalten hatten - was das USOC vertuscht hätte.

Bei Fernández ging es um den Wirkstoff Pseudoephedrin, der ähnlich wie das “richtige” Ephedrin, über das Diego Maradona bei der Fußball-WM 1994 gestolpert war , sowohl als Mittel gegen Erkältungssymptome im Einsatz ist, aber in bestimmter Dosierung auch aufputschend wirkt.

Substanz Pseudoephedrin mit wechselhafter Geschichte

Fernández gab die Einnahme des Stoffs bei einem Turnier in Miami fünf Monate vor Olympia 1992 zu und stellte ihn - natürlich - als Erkältungsmedikation ohne böse Absicht dar.

Das muss keine Ausrede sein, bei Pseudoephedrin geht es um einen der vielen Grenzfälle zwischen Medizin und Doping: Die Substanz war zwischenzeitlich auch erlaubt worden, weil sie in der Erkältungsmedizin so verbreitet ist. Seit 2010 ist sie aber wieder auf der Verbotsliste der WADA.

Dass das USOC - 2001 von der USADA als offizielle Instanz im US-Anti-Dopingkampf abgelöst - den Fall unter den Teppich gekehrt und keiner öffentlichen Beurteilung zugänglich gemacht hat, hinterließ aber in jedem Fall einen Nachgeschmack.

Fernández scheitert an Steffi Graf und Monica Seles

Fernández, geboren am 19. August 1971 in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo, war zum Zeitpunkt der Enthüllung schon drei Jahre im Ruhestand.

Fernandez’ Mann ist der Manager von Roger Federer

Im Doppel war Fernández auch bei den Majors erfolgreicher. 1991 gewann sie in Melbourne mit Patty Fendick gegen ihre spätere Olympia-Partnerin Gigi Fernández und die verstorbene Jana Novotna, 1996 kam in Paris ein weiterer Titel hinzu, an der Seite von Lindsay Davenport.