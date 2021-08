Amin Younes von Eintracht Frankfurt nach Saudi-Arabien - die Hintergründe

Amin Younes wird Eintracht Frankfurt nach nur einer Saison wieder verlassen - in Richtung Saudi-Arabien. Wie kam es dazu?

Al-Shabab wird der neue Klub von Amin Younes zukünftig heißen . Der Offensivmann verlässt Eintracht Frankfurt nach einer Spielzeit schon wieder, die Parteien fanden in Gesprächen nicht mehr zueinander.

Es sei “vorstellbar, dass es in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommt”, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Bundesliga-Spiel der Frankfurter gegen den FC Augsburg (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) .

Lassen sich die Rollen bei der Suche nach einem Schuldigen klar verteilen? War es das Geld, weshalb der 28-Jährige seinen “Hafen”, wie er Frankfurt im Frühjahr in einem Gespräch mit der FAZ bezeichnete, schon wieder verlässt?

Younes-Absprache mit Bobic und Co.

Confed-Cup-Sieger Younes kehrt nach sechs Jahren Abstinenz in die Bundesliga zurück, die Hessen einigen sich mit der SSC Neapel auf eine zwei Jahre andauernde Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Younes verzichtet auf einen Teil seines damaligen Grundgehalts, um für die Eintracht zu spielen. Er will nach Verletzungspause und Ersatzbank einfach wieder Fußball spielen und sich auf dem Platz beweisen.

Keine Einigung mit Eintracht erzielt

Auch wenn der Endspurt aus verschiedenen Gründen (wieder eine leichte Verletzung, Differenzen mit Hütter) unglücklich verlief und die Eintracht den Einzug in die Champions League verpasste, stand bei Younes eine starke Gesamtleistung.

Zwischenzeitlich holte die Eintracht mit ihm in der Startelf in 15 Partien 36 von 45 Punkten.

Younes hatte also geliefert - und hoffte nun auf ein finanzielles Entgegenkommen. Allerdings wechselte zwischenzeitlich die sportliche Leitung, Markus Krösche übernahm das Amt des nach Berlin abgewanderten Fredi Bobic.

Von der Younes-Seite kamen - geknüpft an damalige Absprachen - Forderungen auf den Tisch, die der neue Mann am Ruder der Eintracht so nicht erfüllen konnte und wollte. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)