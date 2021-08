Van Bommel freut sich auf Wiedersehen mit Boateng

Mark van Bommel freut sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Kevin-Prince Boateng. “Ich habe eine sehr schöne Zeit mit ihm in Mailand gehabt und wir stehen immer noch in Kontakt”, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Duell bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr).