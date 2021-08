SC Freiburg: Maximilian Eggestein vor Debüt gegen Borussia Dortmund

Neuzugang Maximilian Eggestein steht beim SC Freiburg vor seinem Debüt. Er könnte schon am Samstag gegen Borussia Dortmund zum Einsatz kommen.

Neuzugang Maximilian Eggestein steht beim SC Freiburg vor seinem Debüt. Der Mittelfeldspieler könnte schon beim Bundesliga-Heimspiel der Freiburger gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) zum Einsatz kommen.

“Alles möglich”, sagte SC-Trainer Christian Streich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Eggestein, dessen Wechsel vom Zweitligisten Werder Bremen erst am Mittwoch vermeldet wurde, werde im Kader stehen. Selbst einen Platz in der Startformation wollte Streich nicht ausschließen.