Geleakt! Riot arbeitet an einer Streaming-App für Valorant und LoL

Dank einem Leak auf Twitter ist nun bekannt, dass Riot an einer eigenen Streaming-Plattform für League of Legends und Valorant arbeitet: Riot Esports Network.

Der Twitter-Nutzer Spideraxe30 hat Screenshots veröffentlicht, die beweisen, dass Riot Games an einer eigenen Streaming-Plattform arbeitet und Twitch bald Konkurrenz bieten könnte: Mit dem Riot Esports Network veröffentlicht die LoL-Schmiede wohl schon bald seine eigene Streaming-App für Valorant und League of Legends.

Was genau ist Riot Esports Network?

Dass Riot damit einen direkten Konkurrenten zu Twitch ins Leben rufen wird, ist klar. Wie sehr Riot Games Twitch allerdings den Krieg erklären will, das wissen wir noch nicht. Es ist ungewiss, ob League of Legends, Valorant, Wild Rift und andere Riot-Spiele exklusiv auf dem eigenen Streaming-Service zu sehen sein werden. Sollte Riot seine Spiele auf Twitch sperren, so wäre das ein großer Verlust für die Plattform.