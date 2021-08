Hertha BSC: Matheus Cunha weckt Begehrlichkeiten

Der Verbleib von Olympiasieger Matheus Cunha beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist weiter offen. “Natürlich ist er ein Spieler, der Begehrlichkeiten weckt. Im Fußball geht es manchmal schnell. Manchmal kommt ein Stein ins Rollen, dann muss man reagieren und entscheiden, was wir machen”, sagte Sportdirektor Arne Friedrich am Donnerstag.

“Das war nicht nett, sondern ehrlich”

Cunha wurde unter der Woche geschont, trainierte am Donnerstag aber wieder voll mit. Zuvor hatte Trainer Pal Dardai sein Missfallen über Cunhas Auftritt beim 1:3 in Köln am vergangenen Wochenende in einem Gespräch deutlich zum Ausdruck gebracht.