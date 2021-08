CS:GO - ESL veranstaltet letzte RMR-Events des Jahres

Die ESL hat den Zuschlag für die verbliebenen RMR-Events in CS:GO erhalten. Die IEM Fall wird weltweit in allen sechs Regionen stattfinden und für Teams die letzte Chance darstellen, sich für das Major im Oktober zu qualifizieren.

IEM Fall: ESL richtet sechs CS:GO-Events aus

Wer an den regionalen Events teilnehmen darf, hängt vom derzeitigen Punktestand ab. Verbliebene Slots werden nach ESLs hauseigenem Ranking an die nächstbesten Teams vergeben. 255.000 US-Dollar Preisgeld werden auf die sechs Turniere aufgeteilt, wobei der Löwenanteil wie immer an Europa geht. Jedoch wird in jeder Region um gleich viele Saisonpunkte gespielt - nämlich 2.500.