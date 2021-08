Beachvolleyball: Kozuch tritt bei King of the Court nicht an - Ludwig-Zukunft offen

Täglich gibt es Neues rund um das Olympia-Beach-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Nachdem bekannt wurde, dass sie beim “King of the Court” getrennt antreten, zieht Kozuch nun ganz zurück.

Erst wollte das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch getrennt am Turnier “King of the Court” (ab Freitag LIVE im TV und bereits ab Do. um 14.05 Uhr im Stream auf SPORT1) teilnehmen, nun tritt eine überhaupt nicht an.