Start für das SPORT POWERHOUSE: SPORT1 und Media Impact starten neues, koordiniertes Kombi-Vermarktungsangebot für werbetreibende Unternehmen

Berlin | Ismaning, 19. August 2021 – Zwei führende Vermarkter von Sportumfeldern – ein SPORT POWERHOUSE: Die Sport1 GmbH und die Media Impact GmbH & Co. KG bauen ihre Partnerschaft zum Auftakt der neuen Saison aus und starten in der Vermarktung ein neues, koordiniertes Kombi-Angebot – das SPORT POWERHOUSE.

Vier Werbemittel, alle Medienkanäle: das SPORT POWERHOUSE am Beispiel der Fußball-Bundesliga

Das Bundesliga-Kombi-Angebot umfasst im TV-Bereich klassische Werbespots von 30 Sekunden in den Formaten “Der STAHLWERK Doppelpass”, “Bundesliga Pur” und “Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga” auf SPORT1 im Free-TV. Der TV-Werbespot wird digital zusätzlich als Pre-Roll im Bundesliga-Videocontent von SPORT1.de, BILD.de und weiteren sportaffinen Marken ausgespielt. Außerdem umfasst das SPORT POWERHOUSE im Digital-Bereich Festplatzierungen am Bundesliga-Spieltag, auf dem BILD.de-Sportblock sowie Homeruns auf SPORTBILD.de, TRANSFERMARKT.de und SPORT1.de. Im Print enthalten sind jeweils eine halbe Seite im Bundesliga-Umfeld der BILD am SONNTAG und mittwochs in der SPORT BILD. Hinzukommen im Bereich Digital Out-of-Home (DOOH) Post-Rolls in den Bundesliga-Umfeldern von BILD, die zukünftig flächendeckend in Deutschland auf Digital Out-of-Home-Screens von FRAMEN zu sehen sind.