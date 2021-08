Volleball EM: Lina Alsmeier - Deutschland-Youngster als Hoffnungsträgerin

Lina Alsmeier geht bereits in ihr zweites EM-Turnier für die deutschen Volleyballerinnen - und sieht sich trotzdem noch als Küken. Der Traum von einer Medaille lebt aber in und mit ihr.

Lina Alsmeier zeigt sich in der Nations League

Immerhin: Eine Hilfe in dieser Situation sei, dass mehrere Spielerinnen aus ihrem Jahrgang zum Kader gehören - das löse auch etwas die Anspannung. “Wir Jungen tauschen uns schon viel aus, da witzelt man auch mal, was man schon in der Vergangenheit erlebt hat”, so Alsmeier.