Volleyball: Alle Spiele und Ergebnisse der EM 2021

Vom 18. August bis zum 4. September wird das beste Volleyballteam der Frauen in Europa gesucht © Imago

Seit dem 18. August spielen 24 Teams um den Europameister der Frauen im Volleyball. Auch das deutsche Team ist mit dabei und will beim Kampf um die Medaillen ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Am ersten Spieltag waren zwei der vier Host-Nationen am Start und Bulgarien feierte in der deutschen Gruppe B mit dem 3:0-Sieg (25:20, 25:15, 25:19) gegen Griechenland einen Traumeinstand. Vor allem der zweite Satz war ein echtes Statement.