Ilkay Gündogan: Hansi Flick verhindert offenbar Rücktritt aus Nationalmannschaft

Schlüsselspieler Gündogan: Darum ist er so wichtig fürs DFB-Team

Neu-Bundestrainer Hansi Flick soll Ilkay Gündogan dazu bewogen haben, von einem Ende in der deutschen Nationalmannschaft abzusehen. Ein Argument soll mit ausschlaggebend gewesen sein,

Das berichtet die Bild . Auch SPORT1 kann bestätigen, dass Gündogan weiterhin im Trikot mit dem Adler auf der Brust auflaufen wird, nachdem es Gespräche zwischen dem Mittelfeldspieler in Diensten von Manchester City und Flick gegeben hat. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

Gündogan bleibt Nationalspieler - auch wegen Flick

In bislang 49 Länderspielen verbuchte Gündogan elf Tore. Sein Jubiläumseinsatz könnte nun in der WM-Qualifikation am 2. September gegen Liechtenstein erfolgen, ehe die DFB-Auswahl gegen Armenien ran muss (5. September).