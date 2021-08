NFL: FBI ermittelt im Fall Deshaun Watson

Der Fall Deshaun Watson füllt seit Wochen die Schlagzeilen. Nun schaltet sich sogar das FBI in die Untersuchungen ein.

Der Fall Deshaun Watson bekommt nun sogar die Aufmerksamkeit der obersten Ermittlungsbehörde der USA. Wie Rusty Hardin, Anwalt des Star-Quarterbacks der Houston Texans, am Mittwoch bestätigte, habe sein Mandant mit dem FBI in Bezug auf den Vorwurf der Erpressung in seinem Fall gesprochen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)