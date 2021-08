Vuelta: Fabio Jakobsen feiert Sieg nach Sturz-Drama und Koma Triumph

Ein Jahr nach seinem fürchterlichen Sturz in Polen gewinnt Fabio Jakobsen eine Etappe der Vuelta. Es ist die Krönung eines unglaublichen Comebacks.

In einem jener Massensprints, in denen er einst fast umgekommen wäre. Es ist nicht weniger als ein Wunder.

“Das war der allerschönste Sieg meiner Karriere, es ist alles wie ein Traum”, sagte der 24-Jährige: “Jetzt fühlt es sich an, als habe sich ein Kreis geschlossen. Als sei mein Comeback nun vollendet, nach all dem, was im vergangenen Jahr passiert ist. Es war eine lange Reise. Und jetzt hier als Sieger bei einer Grand Tour zu stehen, macht mich unglaublich glücklich.”