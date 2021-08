Ex-Atalanta-Star Papu Gómez mit schweren Vorwürfen gegen Trainer Gasperini

Gómez über Gasperini: “Hat versucht, mich körperlich anzugreifen”

“Ich habe ihm bei einer taktischen Anweisung nicht gehorcht”, sagte Gómez der Zeitung La Nación . “Es waren noch zehn Minuten bis zum Ende der ersten Hälfte zu spielen und er wies mich an, auf der rechten Seite zu spielen, während ich auf der linken Seite sehr gut spielte. Und ich sagte: nein.”

Weil auch die Kameras diesen Dialog einfingen, war sich Gómez schnell der möglichen Konsequenzen bewusst. “Es war völlig in Ordnung, dass er wütend wurde. Ich wusste schon, dass er mich in der Pause rausnehmen würde, was er dann auch tat.”