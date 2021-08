Wie José Mourinho die AS Rom umkrempelt - Abraham beerbt Dzeko

Seit diesem Sommer hat José Mourinho das Sagen bei der AS Rom. Die Giallorossi haben Großes vor - und nehmen dafür viel Geld in die Hand.

Bei der Pressekonferenz riss der portugiesische Starcoach kurzerhand die Plastikfolie von den Fenstern, um mehr Licht in den Raum zu lassen. Auch sonst hat sich bei der AS Rom einiges getan seit der Ankunft des neuen Trainers.

Abraham kommt als Dzeko-Ersatz vom FC Chelsea

Am Dienstag präsentierten die Giallorossi in Tammy Abraham ihren Königstransfer in diesem Sommer. 40 Millionen Euro zahlte die Roma an den FC Chelsea für den 23-Jährigen, der damit zum zweitteuersten Spieler der Klubgeschichte wurde und Edin Dzeko ersetzen soll. Nur Patrik Schick, der mittlerweile in Leverkusen auf Torejagd geht, war 2019 noch zwei Millionen Euro teurer.