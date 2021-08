Formel 1: Schlecht für Sebastian Vettel - Aston Martin stoppt Weiterentwicklung

Den zweiten Platz in Ungarn kann sich Sebastian Vettel endgültig abschminken. Für den Rest der Saison wird es nach der jüngsten Nachricht für den Aston-Martin-Piloten nicht leichter werden.

Und jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft: Vettels Aston Martin AMR21 namens Honey Ryder wird dieses Jahr nicht mehr weiterentwickelt. Aston Martin konzentriert sich von nun an auf die Entwicklung des Autos nach den neuen Regeln 2022.

Aston Martin-Chefingenieur Tom McCullough resümiert: “Auch wenn wir mit dem gleichen Chassis fahren wie vor einem Jahr, so wurde an unserem Wagen zwischen dem Saisonstart in Bahrain und dem britischen Grand Prix in Silverstone jedes Teil verbessert, das vom Fahrtwind berührt wird.” (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Entwicklungsstopp für Vettel-Auto

So konnte sich das Team des englischen Traditionsherstellers aus dem hinteren Mittelfeld nach vorn kämpfen.

Vettel überzeugte mit Rang fünf in Monaco, Platz zwei in Baku und dem Podiumsrang in Budapest – der ihm wegen zu wenig Sprits im Tank aber wieder weggenommen wurde.

Sebastian Vettel hatte ein Qualifying zum Vergessen erlebt. Bei seinem Heim-GP in Hockenheim ging der Ferrari-Star vom 20. und letzten Platz ins Rennen, das Wochenende schien schon vor dem Start des Deutschlands-GPs gelaufen © Getty Images

Am Ende eines kuriosen und chaotischen Rennens ist Vettel dann plötzlich der gefühlte Sieger. Nach einer unglaublichen Aufholjagd muss er sich nur Sieger Max Verstappen geschlagen geben und wird starker Zweiter © Getty Images

Damit gelingt dem 32-Jährigen die größte Aufholjagd seiner Karriere. Andere Fahrer schaffen aber noch größere Comebacks in einem Rennen. SPORT1 zeigt die größten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte © SPORT1-Montage:Veith Nurtsch/Getty Images/iStock

Die meisten Plätze überhaupt in einem F1-Rennen macht ROBERTO MIERES gut. Der Argentinier fährt beim GP von Großbritannien 1955 in seinem Maserati von Startplatz 32 auf Rang sechs - 26 Plätze gewonnen! Im gleichen Rennen fährt ONOFRE MARIMÓN von Platz 28 auf drei, das macht 25 gewonnene Plätze und Rang zwei im Ranking © Imago

Anzeige

Da hat DAMON HILL (l.) allen Grund zum Feiern: Im GP von Estoril 1993 rast der Williams-Pilot von Platz 26 auf zwei und macht 24 Ränge gut. Sieger in Portugal übrigens: Michael Schumacher im Benetton-Ford, Zweiter wird Hills Teamkollege Alain Prost © Getty Images

Drei WM-Titel gewinnt der Brasilianer NELSON PIQUET, den letzten im Jahr 1987. Im selben Jahr gelingt Piquet eine unglaubliche Aufholjagd, der Williams-Pilot rast in Mexiko von Platz 25 auf zwei und macht 23 Positionen gut © Getty Images

Viel gemeinsam haben die Formel-1-Boliden von 1972 nicht mit den aktuellen. Dennoch kann man auch in den 70er Jahren zu Aufholjagden ansetzen. Der Schwede RONNNIE PETERSON fährt im March beim USA-GP sogar von Platz 26 auf vier © Getty Images

Ebenfalls 22 Plätze gut macht der legendäre NIGEL MANSELL: Der Ferrari-Pilot steuert sein Auto beim Großen Preis von Frankreich 1989 von Platz 24 auf zwei, am Saisonende steht Platz vier in der Gesamtwertung. Weltmeister wird der Engländer dann 1992 © Getty Images

Anzeige

Auch zwei Deutsche sind im "22er-Klub" zu finden: CHRISTIAN DANNER, heute bekannt als RTL-Experte der Formel 1, fährt beim USA-GP 1989 von Platz 26 auf vier vor und holt damit drei seiner insgesamt vier WM-Punkte, die er in der Königsklasse sammelt © Getty Images

Und auch MICHAEL SCHUMACHER macht einmal satte 22 Plätze in einem Rennen gut: Beim Großen Preis von Italien 1992 fährt der Benetton-Pilot vom 25. auf den dritten Platz und holt einen nicht mehr für möglich gehaltenen Podest-Platz. Bereits mit 23 Jahren zeigt der junge "Schumi" also, dass er eine große Zukunft vor sich hat © Getty Images

Gefährlich schaut er aus, der junge EMERSON FITTIPALDI. Vielleicht liegt das angespannte Gesicht auch am 24. Startplatz, von dem der Brasilianer in den GP der USA 1980 startet. Am Ende hat er jedoch Grund zur Freude, 21 Positionen macht Fittipaldi gut und beendet das Rennen auf Platz vier © Getty Images

Der Argentinier CARLOS REUTEMANN fährt in 146 Rennen keinen einzigen Sieg ein, von daher ist die Freude bereits bei Podestplätzen riesig. Zu einem solchen fährt er in Italien 1980, von Startplatz 24 verbessert sich der Williams-Pilot auf Platz drei © Getty Images

Anzeige

Zu einem denkwürdigen Rennen kommt es in Long Beach/USA 1983: Sowohl der Sieger als auch der Zweitplatzierte des Grand Prixs machen 21 Plätze gut - dabei hatten die beiden McLaren-Piloten nach dem Qualifying noch auf Rang 22 und 23 gelegen © Getty Images

Hinter Sieger JOHN WATSON, der als einziger späterer Rennsieger mehr als 20 Plätze in einem Rennen aufholt, fährt NIKI LAUDA (l., mit Alain Prost) auf den zweiten Platz. Kurios: Der Doppelsieg ist der erste für McLaren seit 15 Jahren, zuletzt war dies nur in Kanada 1968 gelungen © Getty Images

Auch KEKE ROSBERG, Vater des späteren Weltmeisters Nico Rosberg, gelingt einmal eine spektakuläre Aufholjagd. 1985 fährt der Finne beim Europa-GPO von Platz 23 auf drei und darf sich auf dem Podest feiern lassen © Getty Images

Unvergessen bei den jüngeren Formel-1-Fans dürfte der Triumph von JENSON BUTTON sein: Der Engländer rast 2011 in Kanada vom 21. Startplatz aus zum Sieg. Dabei überholt er in der letzten Runde den führenden Vettel und gewinnt das bis heute längste Formel-1-Rennen der Geschichte - obwohl Button im Rennen eine Boxendurchfahrts-Strafe sowie eine Kollision mit Fernando Alonso zu verkraften hat © Getty Images

Anzeige

Auch SEBASTIAN VETTEL selbst hat bereits einen Husarenritt in seiner Vita stehen: Beim GP von Abu Dhabi 2012 verbessert sich der Red-Bull-Pilot vom 23. auf den dritten Platz und liefert den Grundstein für seinen dritten WM-Titel in Serie, den er wenige Wochen später einfährt © Getty Images

Auch der Hockenheimring hat bereits vor dem GP 2019 eine legendäre Aufholjagd erlebt: RUBENS BARRICHELLO triumphiert beim Deutschland-GP 2000, obwohl er von Platz 18 ins Rennen gegangen ist - der Sieg mit der zweitgrößten Distanz zwischen Start- und Endplatz in der Formel-1-Geschichte © Getty Images

Den Rekord mit der größten Distanz hält wie erwähnt JOHN WATSON - und auch der mit dem drittgrößten Unterschied geht an den WM-Dritten von 1982. In eben diesem Jahr triumphiert der Engländer in Detroit, als er von Startplatz 17 ein Comeback nach ganz vorne startet © Getty Images

Darauf einen großen Schluck aus der Champagner-Pulle: KIMI RÄIKKÖNEN fährt 2005 in Suzuka einen nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg ein. Der Finne überholt bei seiner Aufholjagd von Platz 17 Schumacher, Alonso und in der letzten Runde den bis dato führenden Giancarlo Fisichella und sichert sich den Sieg in Japan © Getty Images

Anzeige

Zeitsprung: Auch JACKIE STEWART darf einen Sieg nach Aufholjagd feiern. Der dreimalige Weltmeister fährt auf dem Weg zu seinem letzten Gesamtsieg 1973 in Kyalami vom 16. Startplatz zum Erfolg © Getty Images

Natürlich taucht auch Rekordweltmeister MICHAEL SCHUMACHER in der Siegerliste nach Aufholjagden auf. Bei seinem Lieblingsrennen im belgischen Spa-Francorchamps 1995 triumphiert der Benetton-Pilot im Regen, obwohl er in der Qualifikation nur Platz 16 belegt. Wenige Monate später ist der zweite von insgesamt sieben WM-Titeln unter Dach und Fach © Getty Images

Dieser Sieg hat ein "Geschmäckle": FERNANDO ALONSO triumphiert 2008 in Singapur von Startplatz 15 aus. Zwei Jahre später gibt sein damaliger Teamkollege Nelson Piquet jedoch zu, sein Auto absichtlich in die Bande manövriert zu haben, um eine Safety-Car-Phase zu provozieren. Von dieser profitiert - wie von Teamchef Flavio Briatore geplant - letztlich Alonso und fährt zum Skandal-Sieg © Getty Images

Weitaus weniger Skandalpotenzial bietet der Sieg von ALAN JONES auf dem Österreichring 1977. Der Weltmeister von 1980 gewinnt im Shadow-Boliden von Startplatz 14 aus und holt sich den ersten von insgesamt zwölf Siegen in der Formel 1 © Getty Images

Anzeige

Überholen ist in Monaco bekanntlich deutlich schwieriger als auf anderen Strecken: Trotzdem gelingt OLIVIER PANIS 1996 der Sieg in Monte Carlo von Startplatz 14 aus. Dabei profitiert er einerseits von einer kuriosen Ausfallliste - nur drei Autos kommen überhaupt ins Ziel -, andererseits hält er David Coulthart im überlegenen McLaren-Mercedes allerdings auch hinter sich © Getty Images

Auch die zweite traditionsreiche Formel-1-Strecke in Deutschland darf bereits einen Sensationssieger feiern: JOHNNY HERBERT fährt von Startplatz 14 aus am Nürburgring 1999 zum Sieg © Getty Images

Auch JENSON BUTTON siegt bereits vom 14. Startplatz aus: Auf dem Hungaroring 2006 fährt der Honda-Pilot seinen ersten Sieg in der Königsklasse überhaupt ein, profitiert dabei aber auch von seinem Ruf als "Regenkönig" der Formel 1 © Getty Images

2019 ist der Hockenheim-GP für LEWIS HAMILTON ein Tag zum Vergessen, von der Pole stürzt der Weltmeister am Ende bis auf Platz elf ab. Vor Jahresfrist noch das umgekehrte Bild: Gestartet von Platz 14 fährt Hamilton am Ende zum Sieg und sorgt für die Wende im Titelkampf gegen Sebastian Vettel. Der Ferrari-Star fliegt kurz vor Schluss in Führung liegend ab und verhilft dem großen Rivalen damit unfreiwillig zum Sieg © Getty Images

Anzeige

Eine geradezu unglaubliche Aufholjagd ereignet sich in Monza 1967: JIM CLARK dominiert nach der Qualifikation auch das Rennen, verliert jedoch wegen des Wechselns eines platten Reifens eine ganze Runde! Clark kommt auf Platz 16 wieder auf die Strecke, brennt einen Rundenrekord nach dem anderen auf die Strecke und geht als Führender in die letzte Runde... © Getty Images