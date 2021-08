Guilty Gear Strive: Jack-O’ ist ab dem 27. August spielbar

Jack-O’ mit neuen Mechaniken

Jack-O’ hatte ihren ersten Auftritt in Guilty Gear XRD Revelator. In Strive konnte ein weiteres Mal eine prominente Rolle innerhalb der Story einnehmen, in der sie als die Gefährtin von Sol Badguy unterwegs war. Ihr Ankündigungs-Trailer zeigt dabei ihr aktuelles Design, bei dem jedoch zahlreiche Aspekte ihrer XRD-Variante aufgenommen werden. So zum Beispiel ihre Maske und die Kugel, welche an ihrem Bein befestigt ist.