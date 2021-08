Volleyball-EM mit Deutschland: Favoriten und Stars von Serbien und Co.

Die Volleyball-EM on fire: Doch wer sind die Favoriten, wer holt den Titel? Und wo reiht sich Deutschland mit Rückkehrerin Louisa Lippmann ein? Das SPORT1-Powerranking.

Serbien konnte zuletzt drei große Turniere - EM 2017, WM 2018, EM 2019 - für sich entscheiden und hat nun die Möglichkeit, zum dritten Mal in Folge den EM-Titel zu holen. ( Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-EM 2021 der Frauen )

Gespielt wird in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien, erneut treten dabei 24 Teams an. ( NEWS: Alles Wichtige zum Volleyball )

Zum Auftakt nun trifft Deutschland am Donnerstag auf Polen (ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM und ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 )

Volleyball-EM: Wie schlägt sich Deutschland?

Technisch beschlagen, routiniert - und durchaus für die eine oder andere Überraschung in der Gruppe gut.

“Tschechien hat ein sehr erfahrenes und klug spielendes Team. Bundestrainer Felix Koslowski hat auch vor ihnen in der Gruppe gewarnt”, meint Berscheidt.

“Belgien ist eine Wundertüte. Sie hatten immer eine gute Nachwuchsarbeit und bringen große Talente mit. Aber man weiß nicht, was einen erwartet. Sie können überragend spielen und im nächsten Spiel zeigen sie ein ganz anderes Gesicht”, sagt Berscheidt.

Im eigenen Land will man unbedingt etwas reißen, dazu hat Bulgarien sogar seine älteren und erfahrenen Spielerinnen für die EM zurückgeholt.

Für Deutschland wird das Duell mit Bulgarien sehr wichtig, um sich einen der ersten beiden Gruppenplätze zu sichern. Der Sieger in dem Aufeinandertreffen hat vermutlich gute Karten auf das Viertelfinale.

In der Gruppe D sollten die Niederländerinnen mit der Türkei die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen. Alles andere als der Einzug ins Viertelfinale wäre eine große Enttäuschung. Zumal die Niederlande endlich mehr will, bei der EM 2019 gab das Team in allen fünf Gruppenspielen und dem Achtelfinale keinen Satz ab - nur um dann mit 0:3 gegen die Türkinnen unterzugehen.