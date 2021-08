Dota 2 - Patch 7.30: Das steckt im großen WM-Patch!

Patch 7.30 von Dota 2 nimmt sich der Meta-Helden an, tauscht einige neutrale Items gegen neue aus und versucht, ungeliebte Helden wieder in den Fokus zu rücken - alles in allem enttäuscht der WM-Patch aber ein wenig.

Dota 2 - Patch 7.30: 7 Items fliegen raus, 8 kommen dazu

Bisher unbeliebte Items wie Mage Slayer oder Helm of the Overlord sollen durch signifikante Änderungen endlich am Spielgeschehen teilnehmen. Im Falle der neutralen Gegenstände wurden einige aus dem Spiel entfernt, namentlich Faded Broch, Ironwood Tree, Imp Claw, Illusionist’s Cape, Minotaur Horn, Orb of Destruction und Ballista. Sie wurden durch acht neue Items ersetzt, die auf der offiziellen Patch-Seite studiert werden können.