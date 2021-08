Transfermarkt: Martin Odegaard wohl fest von Real Madrid zu FC Arsenal

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Arsenal auflief, wird laut The Athletic von den Gunners fest verpflichtet.

Ablösesumme beträgt wohl 35 Millionen Euro

Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison in 20 Spielen für den FC Arsenal zum Einsatz, erzielte zwei Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Der Linksfuß soll bereits am Dienstag nicht mehr bei Real Madrid mittrainiert haben, um sich auf den bevorstehenden Wechsel vorzubereiten.

Odegaard schrieb bei Real Madrid Geschichte

Die Königlichen verpflichteten Odegaard 2015 für 2,8 Millionen Euro von Stromgodset IF. In der spanischen Liga avancierte der Norweger mit 16 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen zum jüngsten Spieler in der Historie.