Tennis, Roger Federer: Mediziner mit Ferndiagnose zu Knie-OP

Nachdem bekannt wurde, dass der Tennis-Superstar sich zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen muss und für mehrere Monate ausfallen wird, wachsen die Befürchtungen am nun womöglich unabwendbaren Karriereende des 40-Jährigen.

Auch wenn Federer, der wegen der hartnäckigen Probleme bereits auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichtet hatte, kämpfen will (”Ich hoffe, dass ich auf die Tour zurückzukehren werde”) und ansonsten nur bekannt wurde, dass sein Meniskus betroffen sein soll.

Knie-Spezialist mit pessimistischer Ferndiagnose zu Federer

So erklärte der US-Knie-Spezialist Nicholas DiNubile in der New York Times: “Mehr Operationen müssen nicht zwingend besser sein. An diesem Punkt kämpft er kaum mit einer leichten Verletzung wie einem Meniskusriss, sondern eher mit Arthritis und einem Knorpelschaden, die mit der Zeit auftauchen.”