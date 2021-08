LoL Patch 11.16: Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Die Top-Lane – oder auch: Das Reich von Tahm Kench

Die einzigen Champions, die mit Tahm mithalten können, sind Camille und Riven. Beide werden heute primär mit Ignite und Teleport gespielt, da sie so schon mobil genug sind. Mit Ignite und Teleport sorgt ihr für Lane-Dominanz und könnt euer Team trotzdem bei Objectives wie dem Dragon unterstützen. So kombiniert ihr Bruiser, die perfekt in die Meta passen mit maximaler Effizienz auf der Karte.

Xin und Diana wurden generft – endlich!

Versteht uns nicht falsch – die beiden sind immer noch unglaublich gut. Aber es gibt zwei neue Könige des Dschungels: Nocturne hat sich seinen Weg nach oben erkämpft und hält nicht nur mit, sondern führt die Tier-List an. Er kombiniert alles, was ihr braucht: Einen unglaublichen Jungle-Clear-Speed, superstarke Ganks (vor allem ab Level 6) und Schaden direkt aus der Hölle. Wenn ihr mit eurer Ultimate auf einen gegnerischen Carry springt, geht das Licht aus – im wahrsten Sinne des Wortes.

Und wer darf auf gar keinen Fall fehlen in einer Tier List? Natürlich Viego. Für viele ist er der stärkste Champion. Nach dem letzten Playoff-Wochenende ist auch klar, warum: Kein anderer Champion hätte geschafft, was Inspired mit Misfits Gaming angestellt hat. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Seht selbst:

Ist das überhaupt noch die Mid-Lane?

Die Zeiten der Control Mages sind wohl endgültig vorbei. Mittlerweile dominieren AD-Champions nicht nur die Top-Lane und den Jungle. S-Tier Mid-Laner sind Irelia, Sett und Talon. Vor allem die ersten beiden werden selbst bei Profis die ganze Zeit gespielt oder gebannt. Extrem hoher Schaden, Mobilität, Aushaltevermögen. Was will man mehr? In der Solo-Queue ist Roaming sehr wichtig und da kommt Talon ins Spiel: Ab Level 6 könnt ihr die Wave verräumen und innerhalb von Sekunden auf der Bot-Lane oder Top-Lane sein, um jemanden zu oneshotten. Mit Duskblade und ein paar frühen Kills kommt der Schneeball dann so richtig ins Rollen.