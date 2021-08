TimKalation: FIFA 22 – Der Hype zieht auf

Anzeige

Der kommende Ableger der FIFA-Reihe ist nicht mehr fern. TimKalation spürt bereits den Hype um FIFA 22 und ordnet die neuen Informationen von EA Sports ein.

Mitte August und beim Blick auf den Kalender fällt auf, dass bis zur Veröffentlichung von FIFA 22 nur noch etwas mehr als ein Monat Zeit vergehen muss. Langsam macht es sich breit, dieses Kribbeln, die Vorfreude und die Hoffnung auf ein neues, gutes FIFA-Jahr. Genährt wird diese Vorfreude durch wohldosierte Informationen seitens EA SPORTS die bislang, größtenteils auf Zustimmung treffen. Bis auf die ewig meckernden, denen man nichts recht machen kann, ist ein verbreitetes Feedback, dass EA SPORTS auf die Spieler gehört hat und einige Änderungen den Wünschen entsprechen.

FIFA 22 sagt Quittern den Kampf an

Ich gehe nun nicht auf alle Details ein, so wie ich es bei den Änderungen zum Gameplay tat. Aber ein paar Dinge möchte ich ansprechen. Da ist zum einen das angepasste Division Rivals System. Rivals ist künftig in Saisons die sechs Wochen lang dauern eingeteilt. Dabei steigt man durch Siege bestimmte Stufen auf und kann bestimmte Ränge nicht mehr verlieren. Das runter “quitten” (absichtliches Verlassen von Spielen; Anm. d. Red) in Divisionen die weit unter dem eigenen Skill liegen, um beispielsweise Aufgaben zu erfüllen entfällt also. Eine sehr gute und wie angesprochen, gewünschte Änderung. Es ist unheimlich frustrierend in seiner Division Gegner zu bekommen, gegen die man chancenlos ist und die einen “benutzen”, um schnell ihre Aufgaben zu erfüllen.

Gleichzeitig fällt man selbst bei einer unglücklichen Serie Niederlagen nicht so weit zurück wie bisher und kann neu angreifen.

Das Matchmaking wurde so angepasst, dass man gegen Gegner auf dem eigenen Rang spielt, was nun auch mehr Aussagekraft hat, da runter quitten eben nicht mehr geht. Flankiert wird dies dadurch, dass man seine Spiele nun auf Servern in der Nähe seines Standortes spielt. Gegen Gegner, die ebenfalls in der Nähe dieses Data Centers sind. Sehr gut! Allerdings muss die Frage gestattet sein, wie dies bisher gelöst war, wenn diese eigentlich selbstverständliche Logik als Neuerung angepriesen wird. Nun gut; hoffen wir, dass wir alle in Zukunft bestmöglich von Delay und Lags verschont bleiben.

Du hast auch gerade die Daumen gedrückt, oder? Nein? Los, drück!

Auch FUT Champions wurde angepasst. Zunächst erspielt man sich in Division Rivals den Eintritt in eine Qualifikationsrunde für das eigentliche Finale. Die Weekend League. In dieser Qualifikationsrunde muss man eine bestimmte Anzahl Siege erzielen und ist damit qualifiziert. Genaue Zahlen, Daten und Fakten über Anzahl Spiele, benötigte Siege und so weiter liegen noch nicht vor. Sonst hätte ich es genauer beschrieben. Ihr kennt mich. Hoffe ich.

In diesen FUT Champions Finals, der Weekend League, bringen in Zukunft auch Niederlagen Punkte. Punkte? Dies kommt dadurch, dass nicht mehr einzig allein Siege den Rang bestimmen, sondern Punkte. Gute Änderung, finde ich. Denn so wird der Zeiteinsatz belohnt, auch wenn man verlieren sollte.

Mehr Gründe zu spielen

Warum greife ich diese Änderungen auf? Diese erscheinen mir als ein Versuch das Spiel weniger stressig zu gestalten. Es geht nicht mehr um alles oder nichts, sondern auch Niederlagen bringen etwas. Wenn auch weniger. Ob dies tatsächlich zur Entspannung beiträgt, wird man sehen müssen, wenn mehr Details bekannt sind und wir es selbst spielen.

Auch scheint es mehr Gründe zu geben, aus denen man mehr spielen kann, aber nicht muss. Immer schön, wenn das Spiel motiviert zu spielen. Das Gameplay und die Verbindung unterstützen dies hoffentlich. Daumen drücken, wir erinnern uns.

Etwas anderes hat ebenfalls meine Aufmerksamkeit erlangt. Die Packs sehen in FIFA 22 anders aus. Diese sind nun wie tatsächliche Päckchen im echten Leben gestaltet. Das bedeutet; es ist die Optik einer Folie, die man aufreißen kann. Wir alle kennen den Spaß, den es macht, solche Päckchen aufzureißen. Das Gefühl, das Geräusch und auch der spezielle Duft.

EA SPORTS hat in anderen Titeln bereits eine ähnliche Optik umgesetzt.

Da davon auszugehen ist, dass die neu in FIFA 21 getesteten Vorschau-Packungen, die man erst bezahlen muss, wenn man den Inhalt gesehen hat, in FIFA 22 zurückkehren, wird eine flankierende Präsentation zu Rekordzahlen führen. Da bin ich mir sicher.

Die Änderungen an Rivals und Weekend League gefallen mir. Natürlich müssen wir alle es zunächst selbst erleben. Aber die Richtung scheint zu stimmen. Ich versuche mich seit Wochen nicht zu hypen. Zu groß ist die Angst vor Enttäuschung. Aber meine Bastion bröckelt.

Ich spüre Hype aufziehen. Mist. Ach was… großartig! Wir lesen uns