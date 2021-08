LoL Patch 11.16: Die besten Bot-Lane Champions

Mit Patch 11.16 kommt nur wenig Bewegung in die Botlane © Riot Games

Mit Patch 11.16 ändert sich nur wenig auf der Bot-Lane. Die Stars der Duo-Lane sind Hypercarries und ein verrückter Bomber, der Türme einreißt – mehr dazu lest ihr hier.

Wegen der kurzen Sommerpause seitens Riot Games mussten wir uns drei Wochen mit Patch 11.15 herumschlagen. Wer steht an der Spitze der Meta und dominiert die Bot Lane zurzeit? Riot hat die üblichen Verdächtigen nicht angefasst. Kein Wunder also, dass sich an der Meta nicht viel geändert hat.