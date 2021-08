BVB vs. FC Bayern: Wieso im Supercup selbst Goretzka über Haaland lachte

Haaland hatte gegen Lewandowski das Nachsehen

Der ehrgeizige Profi machte dann aber nochmal die Extra-Runde und schüttelte, wie es sich für einen fairen Sportsmann gehört, fleißig Hände. Haaland gratulierte auch den Bayern-Stars, drückte vor allem Leon Goretzka fest an sich.

Tormaschine Haaland (62 Tore in 62 BVB-Pflichtspielen) wollte unbedingt den Bayern-Fluch brechen. Klappte aber nicht. Alle fünf Spiele hat er nun mit dem BVB gegen den Rekordmeister verloren.

Haaland ist so besessen vom Siegen, dass er am Dienstagabend eine regelrechte Emotions-Show hinlegte:

Haaland peitscht die BVB-Fans an

41. Minute: Nach dem 0:1-Gegentreffer durch Lewandowski schlägt Haaland vor Frust mehrere Luftlöcher und tritt anschließend in den Rasen.

53. Minute: Nach seinem Abseits-Tor schlägt er wild die Hände über dem Kopf zusammen und winkt energisch mit dem Zeigefinger in Richtung Schiedsrichter-Assistent ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

64. Minute: Nach dem Weltklasse-1:2 durch Marco Reus geht nochmal ein Ruck durch Haaland. Am Mittelkreis stehen die Bayern-Stars zum Wiederanstoß bereit. Haaland rudert acht (!) Sekunden lang wie wild mit den Armen und treibt die 25.000 Zuschauer frenetisch an. Er fuchtelt so wild herum, dass sogar Leon Goretzka ihn ungläubig anschaut und lacht.