Formel 1: Großer Preis von Japan wegen Corona abgesagt

Am Mittwoch verkündete die Königsklasse die Absage des für den 10. Oktober geplanten Großen Preises von Japan in Suzuka. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Die Formel 1 will über einen möglichen Ersatzausrichter in den kommenden Wochen informieren. Ob die erhoffte Rekordzahl von 23 Rennen erreicht werden kann, ist allerdings fraglich.

“Wir müssen in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben”, hatte Stefano Domenicali, Geschäftsführer der Formel 1, zuletzt gesagt: “Wir versuchen, so viele Rennen wie möglich durchzuführen und haben für alle Läufe einen Plan B, C und D. Aber die Lage ändert sich ständig.” Um das Rennen in Japan zu ersetzen, gibt es offenbar Überlegungen, einen weiteren Grand Prix in Austin/USA zu veranstalten oder noch einmal in Bahrain zu fahren.