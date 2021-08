Juventus Turin: Ex-Coach Andrea Pirlo will seine Trainerkarriere fortsetzen

Andrea Pirlo lässt sich von seinem holprigen Start in die Trainerkarriere nicht beunruhigen. Der Italiener will seinen Stil nicht ändern.

Nach seinem erfolglosen Trainerdebüt beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der vergangenen Saison will Andrea Pirlo seine Karriere als Coach trotzdem fortsetzen.

“Ich könnte überall trainieren, auch in der MLS”, sagte Pirlo im Interview mit der Webseite The Athletic. Die nordamerikanische Liga hatte Pirlo bereits in seinen letzten Jahren als Spieler kennengelernt.