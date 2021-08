MLB: Chris Bassitt von Oakland Athletics nach Kopftreffer im Krankenhaus

In der MLB kommt es beim Spiel zwischen den Athletics und White Sox zu einem üblen Kopftreffer. Chris Bassitt muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der MLB ist es zu einem heftigen Zwischenfall gekommen.

Chris Bassitt von den Oakland Athletics wurde im Spiel gegen die Chicago White Sox am Dienstagabend von einem Line Drive am Kopf getroffen. Der Ball hatte eine Geschwindigkeit von rund 160 km/h.

Der 32-Jährige wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, bereits nach dem Spiel gab es aber Entwarnung. Bassitt sei “bei Bewusstsein”, teilten die Athletics via Twitter mit.

“Wir glauben nicht, dass das Auge zu diesem Zeitpunkt ein Problem ist. Es fühlte sich an, als ob es darunter war. Er hat ein paar Schnitte, die genäht werden müssen. Er wird gerade gescannt und wir werden morgen mehr über mögliche Brüche wissen”, sagte Coach Bob Melvin.

MLB-Kollegen nach Treffer schockiert

“Es ist viel wichtiger als Baseball zu diesem Zeitpunkt”, meinte Jake Lamb, Third Baseman von den White Sox: “Jedes Mal, wenn man auf diese Weise am Kopf getroffen wird, ist das eine sehr beängstigende Situation.”

White-Sox-Pitcher Reynaldo Lopez zeigte sich ebenfalls erschüttert von den Ereignissen: “Wenn man so etwas sieht, ist es schwer zu verdauen, denn ... als Pitcher weiß man, dass so etwas passieren kann. Man denkt: Das könnte mir auch passieren, und das ist beängstigend. Jedes Mal, wenn man so etwas sieht, ist es schwer zu schlucken.”