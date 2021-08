FC Bayern: Oliver Kahn macht nach Supercup-Triumph Titel-Ansage

Mit dem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund sicherte sich der Rekordmeister den ersten Titel in der neuen Saison – und Nagelsmann feierte die erste Trophäe seiner Karriere.

Kahn: “Dieser Titel ist erst der Anfang”

Der erste Triumph in der neuen Saison scheint dem FC Bayern nun Auftrieb zu geben – und verleitete Oliver Kahn zu einer forschen Aussage.

“Supercup-Sieger 2021 – Der erste Titel der Saison gehört uns! Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und das Trainerteam zu diesem Erfolg. Dieser Titel ist aber erst der Anfang, wir haben noch viel vor!”, versprach Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, auf Twitter.

Bereits zuvor betonte Nagelsmann: “Bei Bayern hat man Druck, man muss Spiele gewinnen und Titel holen, deshalb war es wichtig heute. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne und will ein Titelhamster werden, ich will noch mehr gewinnen.”