BVB - FC Bayern: Stimmen zum Supercup mit Nagelsmann zu Flick, Rose und Reus

Der FC Bayern holt den ersten Titel der Saison, Julian Nagelsmann würdigt auch die Leistung von Vorgänger Hansi Flick. Die Stimmen zum Spiel.

Das erste große große Top-Duell der Saison geht an den FC Bayern - genau wie der erste Titel. (BERICHT: Lewandowski-Torpedo! Erster Titel für Bayern-Trainer Nagelsmann)

Mit dem 3:1-Sieg im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund haben die Münchner früh in der Saison ein Statement gesetzt. Und Julian Nagelsmann kann seinen ersten Titel mit den Bayern feiern.

Wem der neue FCB-Coach den Titel widmete? SPORT1 hat die Stimmen zum Spiel bei Sat.1, Sky und aus den Pressekonferenzen.

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): “Bei den Gegentoren haben wir uns selbst ein Bein gestellt. Es war heute mehr drin. Ich fand es aber von der Energie und der Leidenschaft ordentlich.”

… über Freude über sein Traumtor: “Ehrlich gesagt freue ich mich jetzt nicht. In dem Moment habe ich mich aber schon gefreut, da ich das Gefühl gehabt habe, dass wir noch das Zweite machen können.”

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): “Es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Beide Teams sind noch nicht so im Rhythmus, es war spektakulär. Am Ende ist es verdient, aber es hätte in Phasen des Spiels auch kippen können. Ich finde, dass wir sehr gut verteidigt haben. Wir waren sehr aggressiv und hatten viele hohe Ballgewinne. Wir hatten dann gleich drei riesige Chancen, da müssen wir eigentlich in Führung gehen. Die Führung war dann verdient. In der zweiten Halbzeit musste Dortmund mehr riskieren. Da haben wir einen Tick zu viele Bälle verloren. Es war aber insgesamt ein absolut verdienter Sieg für uns.”

… über das Tor zum 2:0: “Das war sehr gut rausgespielt. Wir haben einen guten Tempowechsel und von Lewy war das eine instinktive und sehr gute Aktion. Es ist auch wichtig, dass zwei Spieler nachgehen, das ist ein klassisches Thomas-Müller-Tor. Er wird noch einige davon schießen.”

… über das Gegentor: “Wir haben in der Phase nur quergeschoben und hatten keinen guten Druck auf den Ball. Dass Marco eine gute Schusstechnik hat, weiß man.”

… über Niklas Süle und Dayot Upamecano: “Niki und Upa waren unglaublich stabil in der Kette. Es ist nicht ganz einfach, gegen die Offensivpower, die Dortmund hat. Sie haben auch mit Ball gute Aktionen gehabt, das war von beiden ein Schritt nach vorne.”

... über die Bedeutung von Titeln: “Jeder weiß, dass das eine Bedeutung hat, auch für mich. Aber auch für die Kabine. Bei Bayern hat man Druck, man muss Spiele gewinnen und Titel holen, deshalb war es wichtig heute. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne und will ein Titelhamster werden, ich will noch mehr gewinnen.”

… über Robert Lewandowski: “Er hat super trainiert, auch wenn es nur zwei Einheiten waren. Es sind die leichteren Tore gewesen, aber sehr wertvolle.”

… über seinen ersten Titel: “Wir haben nicht so viel Zeit zu feiern. Mir ist wichtig hervorzuheben, dass es ein Titel ist, der auch noch Hansi gebührt, weil es auch um die letzte Saison geht. Der Titel gehört auch anderen.”

... über das Duell Lewandowski gegen Erling Haaland: “Die beiden Spieler würden nie von einem Duell untereinander sprechen. Sie sind beides Teamspieler. Beide sind herausragende Stürmer und verstehen den Fußball als Teamsport. Als Medienthema ist das interessant, das kann ich nachvollziehen.”

... über die Sorgen um Kingsley Coman und Manuel Neuer: “Ich habe noch kein Feedback von der medizinischen Abteilung. Beim King war es so, dass er bei der einen aufstrahlenden Schmerz hatte, der in der Kabine ein bisschen schlimmer geworden ist. Wir wollten schauen, ob es besser wird, wenn er sich bewegt. Das hat man gleich gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Manu hat den Pressschlag abbekommen, aber da gehe ich nicht davon aus, dass es was Schlimmeres ist. Genauso denke ich auch bei King, dass er am Sonntag zur Verfügung stehen wird.”

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): “Es war ein sehr gutes Supercup-Spiel, auf physisch sehr hohem Niveau, mit vielen Torraumszenen, aber zu vielen einfachen Fehlern von uns. Wie wir immer wieder dringeblieben und zurückgekommen sind, das war gut. Ich nehme viel Positives mit für die nächsten Aufgaben. Wir haben drei Gegentore bekommen und nur eins geschossen. Die Bayern haben den Titel, deswegen sind wir enttäuscht. Das ist ärgerlich.”

… über die Gründe der Niederlage: “Wir haben einfache Fehler gemacht, sind aber hervorragen zurück ins Spiel gekommen. Die Bayern haben Dampf gemacht, aber wir hatten sie am Haken. Die Jungs haben geackert und die Bayern unter Druck gesetzt. Insgesamt ist das eine Leistung, wo wir viel Positives mitnehmen.”