BVB-Einzelkritik gegen FC Bayern: Akanji mit Katastrophen-Bock, Passlack überfordert, Haaland kaltgestellt

Katastrophen-Bock von Akanji - Passlack? Au weia!

MANUEL AKANJI: Der Schweizer machte bis zur 74. Minute ein ganz starkes Spiel – dann unterlief ihm ein Katastrophen-Bock. Sein Patzer führte unmittelbar zum spielentscheidenden 1:3 durch Lewandowski. Schade, schließlich spielte Akanji bis dahin sehr gut. Kompromisslos und abgebrüht in den Zweikämpfen (wie etwa in der 6. Minute gegen Lewandowski) und zudem mit genialen, spieleröffnenden Pässen aus der Defensive heraus. Gefiel zudem mit einer Monster-Grätsche gegen Müller (14.). SPORT1-Note: 3,5

FELIX PASSLACK (bis 84.): Au weia! Die Bayern waren an diesem Abend mindestens eine Nummer zu groß für den 23 Jahre alten Verteidiger. Wenn es gefährlich wurde, dann immer über die Passlack-Seite. An beiden Toren trifft ihn eine Mitschuld. Vor dem 0:1 ließ sich Passlack, der völlig überfordert war, viel zu leicht von Gnabry austanzen. Zudem mit teils haarsträubenden Fehlpässen. Eigentlich muss der BVB auf dieser Position nochmal nachlegen. SPORT1-Note: 5

Reynas genialer Moment nicht belohnt

GIOVANNI REYNA: Ein durchwachsenes Spiel des US-Amerikaners. Konnte dem Dortmunder Offensivspiel nur selten seinen Stempel aufdrücken. Sein Können blitzte in der 53. Minute auf, als er Haaland mit einem genialen Pass in die Tiefe schickte. Der Treffer wurde allerdings wegen Abseits aberkannt. Solche Offensiv-Szenen gelangen Reyna zu selten. SPORT1-Note: 4

JUDE BELLINGHAM (bis 84.): Der Vize-Europameister heizte die 25.000 Fans vor dem Anpfiff immer wieder an, lief sogar extra mit wedelnden Armen in Richtung Haupt- und Südtribüne. Es ist immer wieder beeindruckend, wie weit der Engländer für seine 18 Jahre schon ist. Überzeugte mit harter Zweikampfführung und guten Pässen. SPORT1-Note: 3

Weltklasse-Schlenzer von Reus - Haaland bleibt blass

MARCO REUS: Der Kapitän setzt seinen Lauf fort und traf auch im Supercup. Entschlossen lenkte er den Ball mit einem Weltklasse-Schlenzer ins Netz. Sein Anschlusstreffer kam allerdings zu spät. Reus motivierte seine Mitspieler auch nach dem 1:3. Er attackierte die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit früh und setzte die Abwehr um Upamecano und Süle so unter Druck. Manko: Reus scheiterte in der 19. Minute mit einer Mega-Chance an Neuer. SPORT1-Note: 2,5