FC Bayern: Einzelkritik mit Lewandowski im Supercup gegen BVB

Der FC Bayern gewinnt den Supercup. Robert Lewandowski ist eiskalt, hinten hält ein Duo Erling Haaland in Schach. Die Einzelkritik.

Der erste Titel der neuen Saison geht also doch wieder an den FC Bayern.

Die Bayern-Stars in der SPORT1- Einzelkritik:

Manuel Neuer: Musste sich im Nieselregen 20 Minuten lang warmhalten, da kein Ball in die Richtung seines Tores unterwegs war. Dann mit einer überragenden Fußabwehr gegen Marco Reus zur Stelle - die kann kaum ein Keeper auf diesem Planeten. Später auch Endstation für Haaland (39.) Der Kapitän spielte wie immer gut mit und war da, wenn ihn sein Team brauchte. Beim Traumtor von Marco Reus chancenlos (64.). SPORT1-Note: 1,5

Süle und Upamecano setzen Haaland zu

Dayot Upamecano: Schon nach 50 Sekunden fiel er mit einem haarsträubenden Fehlpass auf. Der Neuzugang von RB Leipzig wurde aber mit zunehmender Spielzeit immer sicherer, hielt gegen die Naturgewalt Erling Haaland stark dagegen. Nach einem Sprint in der Schlussphase plötzlich am gegnerischen Sechzehner. Ein guter Auftritt, mit dem Upamecano in München angekommen sein könnte. SPORT1-Note: 2