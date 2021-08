Supercup BVB - FC Bayern 1:3, Lewandowski-Doppelpack, erster Titel für Nagelsmann

Robert Lewandowski brachte den FC Bayern gegen Borussia Dortmund mit diesem Kopfball in Führung © Imago

Der FC Bayern setzt in einem hochklassigen Supercup gegen den BVB ein Ausrufezeichen. Robert Lewandowski sichert den ersten Titel für Trainer Julian Nagelsmann.

Beim 3:1 (1:0) in einem rassigen Supercup gegen Borussia Dortmund stach Bundesliga-Rekordhalter Lewandowski auch seinen BVB-Konkurrenten Erling Haaland aus.

Reus scheitert, Moukoko-Tor zählt nicht

In einer temporeichen und durchaus auch ruppigen Anfangsphase hatte BVB-Kapitän Marco Reus nach 20 Minuten die erste Großchance.

In der 30. Minute war es dann BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, der alleine vor Neuer stand, aber ebenfalls aus spitzem Winkel scheiterte. Wenig später traf der 16-Jährige dann sogar - aber der Treffer zählte wegen einer deutlichen Abseitsstellung nicht (36.).

Kopfball-Torpedo von Lewandowski - Haaland verzweifelt

Und die vergebenen Chancen sollten sich für den BVB rächen, obwohl er mit schnellen tiefen Bällen die Bayern-Abwehr immer wieder in höchste Not brachte.

Denn nachdem Lewandowski erst noch zu Unrecht einen Hand-Elfmeter forderte (34.,) und anschließend die Chance nach einer Ecke vergab, brachte er den FCB in der 41. Minute eindrucksvoll in Führung.

Der Pole rauschte mit Höchstgeschwindigkeit in einer Flanke von Serge Gnabry und wuchtete den Ball per Kopf in die Maschen.