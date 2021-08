Anzeige

Cristiano Ronaldo bricht Schweigen und schreibt über Real, Paris, Juventus Ronaldo: “Ich breche mein Schweigen”

Messi-Deal heizt Spekulationen um Mbappé und Ronaldo an

SPORT1

Cristiano Ronaldo wurde in den vergangenen Tagen mit einigen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert der Portugiese und bricht sein Schweigen.

Cristiano Ronaldo stand zuletzt mächtig im Fokus.

Grund: Ein möglicher Wechsel innerhalb Europas, wobei Namen wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain fielen. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Anzeige

Um den Diskussionen Einhalt zu gebieten, hat der Portugiese nun selbst reagiert - und damit sein Schweigen gebrochen.

“Jeder, der mich kennt, weiß, wie fokussiert ich arbeite”, begann Ronaldo sein Statement auf Instagram. “Weniger reden, mehr machen - das ist schon seit Beginn meiner Karriere mein Motto.”

Angesichts dessen, was über ihn geschrieben werde, müsse er sich nun aber äußern. So sei die Berichterstattung - “mehr als die Respektlosigkeit gegenüber mir als Mann und als Spieler” - respektlos gegenüber allen Klubs, die an diesen Gerüchten beteiligt seien, sowie gegenüber ihren Spielern und Mitarbeitern.

Seine Geschichte bei Real Madrid sei geschrieben - “in Worten und Zahlen, in Trophähen und Titeln, in Rekorden und Schlagzeilen. Und über das hinaus, was ich erreicht habe, erinnere ich mich, dass ich in diesen neun Jahren eine Beziehung von tiefer Zuneigung und Respekt für ‘merengue afición’ hatte, eine Zuneigung und einen Respekt, die ich bis heute behalte und die ich immer schätzen werde.”

Er wisse, “dass die wahren Real-Madrid-Fans mich weiter in ihren Herzen haben, und ich habe sie in meinem.”

Und Ronaldo fuhr fort: “Neben dieser jüngsten Episode in Spanien gab es häufig Nachrichten und Geschichten, die mich mit einer Reihe von Vereinen in vielen verschiedenen Ligen in Verbindung brachten, ohne dass sich jemand darum gekümmert hätte, die tatsächliche Wahrheit herauszufinden.”

Anzeige

Er breche nun sein Schweigen, um klarzumachen, dass er anderen Leuten nicht erlaube, weiter mit seinem Namen zu spielen.

“Ich bleibe fokussiert auf meine Arbeit und meine Karriere, bereit für alle Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Alles andere? Alles andere ist nur Gerede”, schloss Ronaldo seinen Text, den er ganz am Ende mit einem Zwinkersmiley versah.

Am Dienstag hatte bereits Carlo Ancelotti über Twitter zu den Gerüchten Stellung bezogen.

“Cristiano ist eine Legende bei Real Madrid und er genießt meine uneingeschränkte Wertschätzung und meinen Respekt”, schrieb der Real-Coacg. “Ich habe nie daran gedacht, ihn zu verpflichten. Wir blicken nach vorne.”