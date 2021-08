FC Bayern erinnert an Gerd Müller mit speziellen Shirts vor Supercup gegen BVB

Der FC Bayern erinnert mit speziellen Shirts an die verstorbene Bayern-Legende Gerd Müller.

Der FC Bayern hat vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag mit einer besonderen Aktion noch einmal an Legende Gerd Müller erinnert.

Die Aufwärmshirts der Münchner Akteure vor dem Kracher gegen den BVB zeigten einen speziellen Aufdruck in Gedenken an die am Sonntag verstorbene Bayern-Legende.