Vuelta: Rein Taaramäe trotz Sturz weiter in Rot

Roglic hat auf Rang drei des Gesamtklassements unverändert 30 Sekunden Rückstand auf Taaramäe. Der 34 Jahre alte Balte kam zu Beginn der Schlussphase des Rennens bereits nach der Zwei-Kilometer-Flagge in einer Kurve zu Fall, konnte nach einer Schrecksekunde aber wieder in den Sattel steigen und wurde gemäß des Reglements mit der gleichen Zeit wie das Peloton gewertet.

In der Gesamtwertung ist Schachmanns Teamkollege Ben Zwiehoff auf Rang 65 mit 6:31 Minuten Rückstand auf Taaramäe der höchstplatzierte Fahrer des deutschen Vuelta-Quintetts, obwohl der Essener bei der Zielankunft nicht zu den ersten 100 gehörte.

Die fünfte Etappe führt am Mittwoch über 184,4 km von Tarancon nach Albacete. Die Vuelta endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.