Cristiano Ronaldo zu PSG, Real Madrid, ManCity oder ManUnited? Wirbel um Zukunft des Juve-Stars

Von Juve zu ManCity? Gerüchte um Ronaldo-Zukunft

Ronaldo geht in sein letztes Vertragsjahr in Turin, heißt: Nur noch in diesem Sommer könnte Juve eine Ablöse für den Superstar generieren.

Spekulationen um Rückkehr zu Real Madrid und Manchester United

Zwischen 2003 und 2009 schoss Ronaldo in 292 Spielen für die Red Devils 118 Tore. Bei den Fans im Old Trafford genießt er noch immer hohes Ansehen.

Ancelotti äußert sich auf Twitter zu Ronaldo-Gerücht

“Cristiano ist eine Legende bei Real Madrid und er genießt meine uneingeschränkte Wertschätzung und meinen Respekt. Ich habe nie daran gedacht, in zu verpflichten. Wir blicken nach vorne”, twitterte Ancelotti am Dienstag.

Vor seinem Wechsel zu Juve im Sommer 2018 gewann CR7 mit den Königlichen nahezu alles, was es zu gewinnen gibt und schoss in neun Jahren sagenhafte 450 Tore.

Vereinigung mit Messi? PSG hat wohl andere Pläne

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano soll jedoch PSG kein Interesse an Ronaldo haben. Stattdessen sei es der Plan, Kylian Mbappé, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird , zu halten. Ferner habe Juve nach wie vor noch kein Angebot für Ronaldo erhalten.

Und so liegt Ronaldos nahe Zukunft wohl in Udine. Dort bestreitet Juventus am kommenden Sonntag sein Auftaktspiel in der Serie A (Serie A: Udinese Calcio - Juventus Turin, Sonntag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).