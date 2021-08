NFL: Jacksonville Jaguars streichen Tim Tebow

Schock-Video! NFL-Star versucht in Wohnung einzubrechen

Das war es dann wohl endgültig mit der NFL: Für Tim Tebow sind die Hoffnungen auf eine Rückkehr in die amerikanische Football-Profiliga jäh geplatzt.

Mehr als acht Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel wurde der frühere Star-Quarterback am Dienstag von den Jacksonville Jaguars entlassen, nachdem er sich in der Saisonvorbereitung als Tight End versucht hatte. (NEWS: Alles zur NFL)

Doch auch dabei und bei den New York Mets in der MLB konnte sich Tebow, 2007 als bester College-Footballer mit der Heisman Trophy ausgezeichnet, am Ende ebenso wenig nachhaltig empfehlen. (SERVICE: Die Tabellen der NFL)