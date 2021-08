BVB: Erling Haaland muss an Schwächen arbeiten - Rose macht Ansage

Mit 62 Toren in 61 Pflichtspielen ist Erling Haaland die BVB-Lebensversicherung. Beim 5:2-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt war der Norweger an allen Toren beteiligt (zwei Treffer, drei Vorlagen). Und trotzdem mahnte Marco Rose.

“Wir haben einige Themen, an denen wir arbeiten müssen”, sagte der BVB-Coach vor dem Supercup am Abend in Dortmund gegen die Bayern ( Supercup: Borussia Dortmund - FC Bayern, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Kopfballtore von BVB-Stürmer Haaland sind eine Seltenheit

Hier sticht Lewandowski Haaland aus

“Erling möchte ein kompletter Spieler werden und arbeitet ständig dran”, sagt Rose angesprochen von SPORT1 auf die Schwächen von Erling Haaland. “Er ist noch so jung und hat noch so viel Entwicklungspotenzial, er weiß das auch. Man stelle sich vor, er schöpft das voll aus - was er dann für ein Fußballer wird. Erling will sich ständig verbessern und ist nie zufrieden.” (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)