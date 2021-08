FC Bayern kann im Supercup gegen BVB historischen Rekordsieg feiern

In den vergangenen zwei Jahren aber war das Gipfeltreffen eine einseitige Angelegenheit: Die jüngsten fünf Duelle gingen allesamt an die Münchner!

Und damit bietet sich am Dienstagabend im Supercup die große Chance auf einen Rekordsieg für den FCB: Sechs Pflichtspielsiege in Serie gegen den großen Rivalen aus Dortmund gab es noch nie!

FC Bayern mit fünf Siegen in Folge gegen BVB

Zuletzt gewannen die Bayern in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 4:2 in München und 3:2 in Dortmund, zu Beginn der Saison 2020/21 hatten sie sich bereits im Supercup mit 3:2 durchgesetzt. Auch die beiden Bundesliga-Duelle 2019/20 waren mit 1:0 im Signal Iduna Park und 4:0 in der Allianz Arena an den Rekordmeister gegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)