FIFA 21: Jordan Amavi mit 94er-FUTTIES-Karte

Nach dem FUTTIES Team 3 wurde Amavi als erspielbare Karte ergänzt. Gerade für Ligue 1- oder Frankreich-Teams eignet er sich sehr gut. In der vergangenen Saison konnte Amavi aufgrund von Verletzungen nur knapp 1.300 Einsatzminuten verbuchen. Der 27-Jährige kam 2018 von Aston Villa zu Marseille, zeigte neben der Linksverteidiger-Position auch seine Stärken im linken Mittelfeld. Seine neue FUTTIES-Karte hat starke Werte erhalten und zeigt seinen offensiven Drang. Wie kann man den flinken Verteidiger also bekommen?

Die Aufgaben, die man für Amavi erledigen muss, sind in diesem Fall recht einfach. Bei den vier Challenges geht es darum in Division Rivals oder Squad Battle in diversen Partien Tore zu erzielen oder vorzubereiten. Teilweise sind hier auch Ligue 1 Teams oder Franzosen erforderlich. In Squad Battles sind diese Aufgaben aber meist problemlos zu erledigen – Probleme sollte es hier keine geben und die Zeitinvestition lohnt sich