Kein Vertrag, kein Geld: Skandal in der SK Gaming Akademie?

Es sollten die nächsten Starspieler für das LEC-Team herangezogen werden, doch nun muss in der Akademie von SK Gaming große Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wie die Teammanagerin “Vivi” in einem Statement am Sonntag mitteilte, werden Spieler und Trainer seit dem Summer Split 2020 nicht bezahlt. Die betroffenen Mitarbeiter warten sogar weiterhin auf einen versprochenen Vertrag.

Die Akademie sollte 2019 neu aufgebaut werden. Damit beauftragt, wurde allerdings die unerfahrene Werkstudentin “Kimmi”, die wiederum keinerlei Hilfe von oben bekam. So wurden für den Summer Split 2020 Spieler verpflichtet, denen allesamt ein Vertrag versprochen wurde. Im August 2020 wurde sogar ein Mustervertrag vorgelegt. Aus unterschiedlichen Gründen verschob die Organisation die Finalisierung der Verträge jedoch Monat um Monat. “Einmal wusste SK nichts über das Budget, das andere Mal standen verantwortliche Mitarbeiter nicht für Gespräche zur Verfügung”, schreibt Vivi in ihrem Statement.

Auch die Betreuung der jungen Spieler kam zu kurz

Die Kritik der Managerin an der deutschen Organisation geht allerdings noch weiter, denn auch die Betreuung der jungen Spieler sei nicht ausreichend gewesen. “Aus meiner Perspektive ist es höchst unverantwortlich, dieses Projekt ohne Personen laufen zu lassen, die darin ausgebildet sind, mit Teenagern zu arbeiten, die Depressionen, Suizidgedanken, häusliche Gewalt und Mobbing erlebt haben”, verdeutlicht Vivi. Interne Spannungen in den Teams waren die logische Folge.

Lediglich eines der drei zusammengestellten Teams der Akademie wurde zu einem Bootcamp der Organisation eingeladen. Alle anderen wurden alleine gelassen und hatten keinerlei Chance, mit höher gestellten Mitarbeitern zu sprechen. Es schaffte nur das besagte Team in die zweite Division der Prime League, doch auch hier waren die Probleme groß. So verließ der Jungler das Roster inmitten des Summer Splits 2021, was zur Folge hatte, dass die anderen Spieler lustlos den Split auf Platz 6 beendeten. “Es ist sicher zu sagen, dass die meisten Spieler nicht gekommen wären, hätten sie gewusst, was mit ihnen passieren wird”, bilanziert Vivi in ihrem Statement.