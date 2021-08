Borussia Dortmund: Ist Marco Rose der neue Jürgen Klopp?

Während die Defensive - auch aufgrund von Verletzungssorgen - wie in der Vergangenheit nicht immer sattelfest war, brannte die Offensive um die überragenden Marco Reus und Erling Haaland, der an allen fünf Toren beteiligt war, ein wahres Feuerwerk ab.

Letzter Meistertitel des BVB 2012 unter Klopp

Die Sehnsucht beim BVB nach großen Titeln ist immens, in der vergangenen Saison gestillt dank des fünften Pokalsiegs der Vereinsgeschichte unter Edin Terzic, der den BVB nach dem Kapitel Lucien Favre wieder in die Spur brachte und dank eines überragenden Schlussspurts noch in die Champions League führte. (Tabelle der Bundesliga)