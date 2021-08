"Nicht unterschätzen": Unions Knoche warnt vor Kuopion PS

Knoche will den Gegner aus Finnland nicht unterschätzen © AFP/POOL/SID/ANNEGRET HILSE

Abwehrspieler Robin Knoche vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat vor dem Auftakt der Conference League am Donnerstag in Helsinki (1 8.00 Uhr live im TV auf SPORT1 ) vor dem finnischen Vertreter Kuopion PS gewarnt.

“Wir tun gut daran, den Gegner nicht zu unterschätzen”, sagte der 29-Jährige am Dienstag: “Ich mache mir da aber keine Sorgen. Wir sollten so viel Selbstvertrauen haben, dass wir versuchen, unser Spiel durchzubringen.”

Kuopion sei eine Mannschaft, "die für mich überraschend mit viel Ballbesitz spielen will. Hoffen wir mal, dass es uns entgegenkommt", sagte Knoche.

Andrich-Abgang kein Thema bei Union

Der am Montag verkündete Abschied von Mittelfeldspieler Robert Andrich zu Bayer Leverkusen sei in der Mannschaft "kein Thema, wir konzentrieren uns auf das Spiel und wollen eine gute Grundlage fürs Rückspiel legen", sagte Knoche, der mit dem VfL Wolfsburg bereits europäische Erfahrung in der Champions League und der Europa League gesammelt hat.